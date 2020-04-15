دولة أوروبية ترفع العزل العام عن عاصمتها

أعلنت سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا، اليوم الأربعاء، أن السلطات سترفع حواجز الطرق الموضوعة حول العاصمة منذ نحو ثلاثة أسابيع.



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت، في الحادي عشر من شهر آذار الماضي، فايروس كورونا وباء عالمياً، وتقترب أعداد المصابين في الوقت الحالي من المليونين.

وبدأت القيود على السفر من منطقة العاصمة إلى بقية أرجاء البلاد وإليها يوم 28 اذار الماضي، لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا ، حيث مددت الحكومة الفنلندية وشددت الضوابط الحدودية التي تقيد السفر من وإلى البلاد حتى 13 ايار.يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت، في الحادي عشر من شهر آذار الماضي، فايروس كورونا وباء عالمياً، وتقترب أعداد المصابين في الوقت الحالي من المليونين.

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