في البصرة.. نداء عاجل من طيران الجيش الى الاهالي

وقال الاهالي إن طيران الجيش القى عبر المروحيات، اليوم، منشورات في قضاء الزبير بمحافظة البصرة كتب فيها نداء عاجل للاهالي، يدعوهم للإلتزام بحظر التجوال والتوجيهات الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا

واعلنت دائرة صحة البصرة اليوم الاربعاء، تسجيل ثلاث حالات اصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 208، واشارت في ذات الوقت الى أن عدد حالات الشفاء بلغت 99، بينما بلغت حالت الوفاة 16.



وتعتبر البصرة اعلى محافظة من حيث اعداد الاصابات بعد محافظة النجف التي سجلت اصابات بلغت اعدادها منذ تفشي الفيروس 261 اصابة.