القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الأربعاء 2020/4/15 03:22 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/4/15 03:22 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الأربعاء، تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 3711 حالة. وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 7 حالات. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 33 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 406.

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