القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني بقصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لمليشيات "حزب الله" المدعومة من إيران، قرب الحدود مع لبنان.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدر أمني، لم تسمه، إن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة تقل قوات من جماعة حزب الله بالقرب من الحدود مع لبنان.

ووفق مصادر رويترز، لم يسفر القصف عن سقوط ضحايا، إذ فرّ ركاب السيارة منها قبل إصابتها وتدميرها.

وحتى الساعة لم تؤكد أو تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن هذا القصف.