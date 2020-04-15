"الديوان الإسبرطي".. 17 عاما من تاريخ الجزائر بعيون 5 شخصيات مستقلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت رواية "الديوان الإسبرطي" للكاتب الجزائري عبدالوهاب عيساوي بالجائزة العالمية للرواية العربية 2020 "البوكر العربية" فى دورتها الـ13، حيث أعلنت لجنة تحكيم الجائزة عن اسم الرواية الفائزة إلكترونياً ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تدور الرواية حول 5 شخصيات تتشابك في فضاء زمني ما بين 1815 إلى 1833، في مدينة المحروسة بالجزائر، أولها الصحفي "ديبون" الذي جاء في ركاب الحملة على الجزائر كمراسل صحفي، و"كافيار" الذي كان جندياً في جيش نابليون ليجد نفسه أسيراً في الجزائر، ثم مخططاً للحملة، وثلاث شخصيات جزائرية تتباين مواقفها من الوجود العثماني في الجزائر.

وكما تختلف في طريقة التعامل مع الفرنسيين، يميل "ابن ميار" إلى السياسة كوسيلة لبناء العلاقات مع بني عثمان، وحتى الفرنسيين، بينما لـ"حمة السلاوي" وجهة نظر أخرى، مفادها بأن الثورة هي الوسيلة الوحيدة للتغيير.. أما الشخصية الخامسة فهي "دوجة"، المعلقة بين كل هؤلاء، تنظر إلى تحولات "المحروسة" ولكنها لا تستطيع إلا أن تكون جزءاً منها مرغمة لأنه من يعيش في هذه البلدة ليس عليه إلا أن يسير وفق شروطها أو عليه الرحيل.

وعبدالوهاب عيساوي روائي جزائري من مواليد 1985 بالجلفة تخرج في جامعة زيّان عاشور، وفاز بعدة جوائز أدبية وثقافية.

والجائزة العالمية للرواية العربية أنشئت في عام 2007 بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد مقرها، وتنظم بتمويل من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وبرعاية من مؤسسة جائزة بوكر البريطانية، وتهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً.

