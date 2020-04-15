شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طائرة بدون طيار إسرائيلية تستهدف عددا من قادة حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 استهدفت طائرات بدون طيار إسرائيلية موكبا لحزب الله في معبر جديدة يابوس.

Advertisements وقالت مصادر إعلامية إن السيارة المستهدفة كانت تضم عددا من قادة الحزب، من الصف الأول. وأكدت أن القادة المستهدفين كانوا يحملون الصواريخ الحرارية والأسلحة الثقيلة. ولفتت المصادر إلى أنهم تمكنوا من الفرار من السيارة قبل استهدافها

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