اخبار العالم

باراجواي سجلت 159 حالة إصابة و7 وفيات بكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باراجواي سجلت 159 حالة إصابة و7 وفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

باراجواي سجلت 159 حالة إصابة و7 وفيات بكورونا

متابعات_ الخليج 365

كان لإجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها باراجواي قبل جيرانها في أوائل مارس/آذار الفضل في تسجيل أقل عدد من الإصابات بفيروس مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

 

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن باراجواي التي يبلغ تعدادها 7 ملايين نسمة لم تسجل سوى 159 حالة إصابة بالفيروس و7 وفيات، ولا يخضع سوى 3 فقط من المصابين للعلاج في المستشفيات إلى جانب حالة واحدة في العناية المركزة.

Advertisements

 

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في باراجواي، لويس ألبرتو إسكوتو، إن النجاح الذي حققته باراجواي جاء نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة.

 

وكانت حكومة باراجواي قد أغلقت المدارس وعلقت المناسبات الكبيرة وقامت بعد ذلك بوقت قصير بإغلاق حدودها ومطاراتها وأمرت بعزل صحي تام للسكان مع بعض الاستثناءات البسيطة، وتراقب الشرطة والجيش الشوارع والمتاجر وفرضت عقوبات على أكثر من ألف شخص لانتهاكهم القيود.

 

وبالنظر إلى أرقام باراجواي مقارنة بجيرانها نجد أن الأرجنتين سجلت ما يزيد على ألفي حالة إصابة، ووصل عدد الحالات في بيرو إلى 10 آلاف، و8 آلاف في تشيلي، و25 ألف حالة في البرازيل، وسجلت أوروجواي 500 حالة إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الإصابات في بوليفيا 354.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باراجواي سجلت 159 حالة إصابة و7 وفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا