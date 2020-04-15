وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 حالة بالبلاد.



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وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 3 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 431 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الثلاث الجديدة لإثيوبيين مقيمين في أديس أبابا، أولها لرجل يبلغ من العمر 43 عاما، وله تاريخ سفر خارج البلاد، أما الحالتان الأخريان لشابين عمرهما 30 و24 عاما، وخالطا مصابين بفيروس "كوفيد-19".

ونوه البيان بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل 15 حالة.