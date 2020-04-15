الدواء المصرية تكذب استخدام دواء بيطري لمعالجة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة
كذبت هيئة الدواء المصرية ما تردد حول فاعلية العلاج البيطري «ايفرمكتين» للقضاء على فيروس كورونا المستجد.
وناشدت الجميع بعدم تناول أي علاج دون استشارة الفريق الطبي المختص وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن، حيث إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج هذا الفيروس.
وأكدت الهيئة أنه وفقا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فإن عقار ايفرمكتين ظل لعقود طويلة يستخدم كدواء بيطري للوقاية والعلاج من بعض الديدان الطفيلية الداخلية والخارجية، وبعد ذلك تم استخدامه للعلاج البشري لمجموعة متنوعة من الديدان الطفيلية وكذلك قمل الرأس والجرب.
ووفقا للخطاب الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والموجه للمتخصصين والمعنيين، ووفقا للدراسة المعلنة من جامعة موناش الاسترالية فى هذا الشأن فإن فاعلية دواء ايفرمكتين فى القضاء على فيروس كورونا المستجد لم تثبت إلا من خلال التجارب المعملية، ومثل هذه التجارب تجرى فى المراحل الأولية ولا يمكن الاعتماد عليها، حيث إن أي دواء يحتاج للعديد من الدراسات السريرية لإثبات فاعليته وأمانه فى الوقاية أو العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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