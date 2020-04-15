شكرا لقرائتكم خبر

ترمب: الإعلام الأمريكي يكذب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسائل الإعلام بعد أن ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس أخفق في الاستجابة لنصيحة الخبراء في وقت مبكر بالولايات المتحدة ردا على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقدم ترمب خلال مؤتمره الصحفي إطارا زمنيا تضمن الإشادة باستجابته للجائحة وضم لقطات من القنوات الإخبارية، ووصف تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأنه «كاذب تماما»، وعرض قيود السفر التي أقرها فيما يتعلق بالصين وأوروبا كدليل على الاستجابة السريعة لاحتواء الفيروس.

وأضاف «نأمل في يوم ما خلال خمسة أعوام عندما لا أكون هنا، أن تتوقف هذه الصحف جميعها عن العمل لأنه لم يعد أحد يريد قراءتها».