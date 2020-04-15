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جماعات إرهابية يهودية مصابة بكورونا تهاجم أهدافا فلسطينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - رام الله

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداء مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين الذين أصيبوا بفيروس كورونا على الفلسطينيين في منطقة الأغوار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المستوطنين المتطرفين أحرقوا عددا من المركبات الفلسطينية، وألقوا الحجارة على المواطنين الفلسطينيين العزل ورشوهم بغاز مسيل للدموع، بعد أن فروا من الحجر الصحي، وذلك بإسناد وحماية من جيش الاحتلال.

وقالت الخارجية إن هذا الاعتداء الآثم يأتي امتدادا لعشرات الاعتداءات التي تمارسها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ في ظل تفشي وباء كورونا، لتضاف إلى جرائم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد شعبنا، في محاولة لعرقلة الجهود الفلسطينية المبذولة رسميا وشعبيا للحد من انتشار هذا الوباء، كما هو الحال في جرائم الاحتلال وانتهاكاته وممارساته اللاإنسانية بحق أسرانا وعمالنا.