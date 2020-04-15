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رئيس وزراء السودان يستعرض موقف مفاوضات سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الخرطوم

استعرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس، موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن ذلك جاء خلال لقاء حمدوك بمكتبه، مع أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية، وياسر عباس محمد وزير الرى والموارد المائية، وأعضاء لجنة التفاوض بمكونيها الفني والقانوني.

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ووفق الوكالة، اطمأن حمدوك على موقف السودان التفاوضي، والترتيبات التى اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التي توفرها اللجان السبع لدعم التفاوض.

وأثنى حمدوك على الجهد والعمل الكبير الذى يبذله فريق التفاوض، والروح الوطنية العالية والمهنية وروح الفريق التي يتمتع بها.

كما اطلع على الملامح العامة لمسودة الاتفاق التي توصل لها الأطراف الثلاثة خلال جولات واشنطن التفاوضية، وأكد حمدوك أن مصالح السودان فى مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادمة، وذلك بفضل الخبرة والجهد الكبير المبذول دوما من أبنائه.