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3 قتلى و9 جرحى في انفجار بإدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دمشق

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة آخرون أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة إدلب بشمال سوريا.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة إدلب، إن عبوة ناسفة وضعت في سيارة قاض شرعي في هيئة تحرير الشام وسط مدينة كفرتخاريم شمال غرب محافظة إدلب.

وأضاف المصدر أن العبوة كانت شديدة الانفجار، مما أدى إلى تضرر الكثير من المباني والسيارات الموجودة في المنطقة جراء الانفجار، وأكد المصدر أن الجهات الأمنية في المدينة بدأت في حملة دهم ومراجعة كاميرات التصوير في الشوارع بحثا عن واضعي العبوة في سيارة المسؤول بالهيئة.