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75 ألف مصاب.. وعزيزي: سياسة الحكومة معوجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 98 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تقل فيها الوفيات اليومية عن المئة منذ نحو أربعة أسابيع.

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وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 4683 حالة، وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات الجديدة تراجع أيضا إلى 1574، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و877 حالة.

يأتي ذلك فيما اعتبر نائب إيراني أن فيروس كورونا، سيتحول إلى وباء مزمن، وشدد عبد الرضا عزيزي، رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان، على أن السيطرة على هذه الأزمة الصحية تتطلب إغلاق البلاد ثلاثة أشهر.

وانتقد عزيزي سياسة الحكومة التي وصفها «بالمعوجة» في مواجهة الفيروس، محذرا من أنه إذا استمر الوضع «فسيضاف 2000 شخص يوميا إلى مرضى كورونا في البلاد».