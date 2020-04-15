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رئيس البرلمان يتماثل للشفاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» مسعود بزشكيان أن رئيس المجلس علي لارجاني قد تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا.

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ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن بزشكيان القول إن لاريجاني سيعود لرئاسة جلسات المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل.

ويرأس لاريجاني، الذي يبلغ من العمر 62 عاما، البرلمان منذ عام 2008، وهو أحد أكثر الساسة نفوذا في إيران، وقبل أن يتولى المنصب البرلماني كان كبير مفاوضي الملف النووي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكان تم الإعلان مطلع أبريل الجاري عن إصابة لاريجاني بالفيروس.