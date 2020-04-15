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رئيس البرلمان يتماثل للشفاء

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رئيس البرلمان يتماثل للشفاء
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» مسعود بزشكيان أن رئيس المجلس علي لارجاني قد تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس .

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ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن بزشكيان القول إن لاريجاني سيعود لرئاسة جلسات المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل.

ويرأس لاريجاني، الذي يبلغ من العمر 62 عاما، البرلمان منذ عام 2008، وهو أحد أكثر الساسة نفوذا في إيران، وقبل أن يتولى المنصب البرلماني كان كبير مفاوضي الملف النووي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكان تم الإعلان مطلع أبريل الجاري عن إصابة لاريجاني بالفيروس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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