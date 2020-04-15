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الجيش الليبي يقبض على 13 مرتزقا تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كشفت مواقع فيديو تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن مجموعة من مرتزقة إردوغان الذين تم القبض عليهم في ليبيا.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إلى أن الجيش التركي يستغل فرصة تفشي فيروس كورونا لمضاعفة وجوده في ليبيا عبر إرسال المرتزقة والأسلحة والطائرات لتعزيز موقفه الضعيف.

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وأضاف «الجيش الليبي يتصدى للإرهاب إلى جانب مواجهة انتشار فيروس كورونا، وسيظل يحارب ويجتهد حتى يقضي على الإرهاب في ليبيا، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها العالم في ظل أزمة كورونا».

وأكد أن القوات المسلحة حققت تقدما كبيرا في بوسليم، وتتعامل الآن مع قوات الوفاق وميليشياتها الإرهابية في غرب طرابلس، وشدد على أن الميليشيات المرتزقة تكبدت خسائر فادحة في عين زارة، وتجاوز عدد قتلاها 13، مشيرا إلى أن سلاح الجو الليبي شن غارات عنيفة على مواقع الميليشيات المتطرفة في منطقة شكشوك، وفي شمال قاعدة الوطية.

وتوعد المحجوب ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية بالهزيمة المنكرة في القريب العاجل، مؤكدا أن ميليشيات الوفاق في مصراتة استقبلت شحنة سلاح جديدة من تركيا وخرقت الهدنة.

وأكد المحجوب أن الميليشيات تسعى لدعم محور بوقرين، بعد أن سيطرت القوات المسلحة على مدينة سرت في وسط البلاد، مما يعد خرقا للهدنة الإنسانية التي دعت لها دول عدة للتركيز على مواجهة تفشي وباء كورونا.