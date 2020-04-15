شكرا لقرائتكم انفجار يستهدف موكباً لحزب الله في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدف انفجار فجر اليوم الأربعاء موكباً لميليشيا حزب الله في بلدة جديدة يابوس (ريف دمشق) الحدودية مع لبنان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عسكرية عند الحدود السورية اللبنانية بريف دمشق، مرجّحاً "أن السيارة تابعة لحزب الله اللبناني".

وأوضح المرصد أن السيارة تم استهدافها بصاروخين ما أدى لأضرار جسيمة، مضيفاً أنه "لم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها".

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من جهته، قال مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" إن "عناصر حزب الله هربوا من السيارة قبل استهدافها"، مؤكداً أن "الهجوم استهدف قادة من الصف الأول لحزب الله".

من جهتها، أوردت وكالة أنباء النظام السوري "أنباء عن استهداف سيارة مدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية اللبنانية"، مؤكدةً أن الأضرار مادية".

من جانبها، أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً باتجاه سيارة في محلة جديدة يابوس على الحدود اللبنانية السورية. النيران اشتعلت بالسيارة ولم يبلغ عن إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات".