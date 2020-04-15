الفنان التشكيلي أنطوني عبد الكريم جسّد صورة المسيح بمناسبة أسبوع الآلام

جسّد الفنان التشكيلي أنطوني عبد الكريم، صورة ​السيد المسيح​ بمناسبة ​أسبوع الآلام​ وعيد القيامة بأسلوبه الخاص. وقد عبّر عبد الكريم عن فرحه بهذه المناسبة، على الرغم من الظروف الّتي يمرّ فيها العالم، متمنيًا زوال هذه الأيام الصعبة.

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