أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "من خلال الاستقصاءات والتحريات الّتي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكّنت من تحديد كامل هويّة أحد أفراد عصابة جديدة تَنشط في عمليات سرقة السيارات نوع "هيونداي توكسون"، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتُدعى: "ر. د." (مواليد العام 1980، لبنانية)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد عمليّة رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات هذه الشعبة من نصب مكمن محكم على أوتوستراد زحلة - بعلبك، نتج عنه توقيف المشتبه بها خلال قيامها بنقل سيارة مسروقة نوع "هيونداي توكسون" من منطقة جبل لبنان، بحيث جرى ضبطها، وقد تبيّن أنّها سُرقت بالتاريخ ذاته من الجديدة".
ولفتت المديرية إلى أنّ "بالتحقيق معها، اعترفت أنّها كانت تعمل مدرّسة متعاقدة في إحدى مدارس منطقة بعلبك- الهرمل، وكان أحد الأشخاص المعروفين من قبلها قد طلب منها أن تعمل معه في عمليّات نقل السيارات المسروقة من الحازمية إلى البقاع لقاء مبالغ ماديّة مغرية، ووافقت على ذلك وأقدمت منذ حوالي الشهر على تنفيذ 4 عمليّات نقل سيارات مسروقة".
وذكرت أنّ "السيارة المسروقة سُلّمت إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقّها بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف جميع المتورّطين".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن أوقفت بزحلة مدرسة متعاقدة انضمت لعصابة تنشط بعمليات سرقة سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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