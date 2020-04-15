أبو شرف: الأطباء هم خط الدفاع الأول ضد كورونا ونطلب أن يتأمن الحدّ الأدنى لكي نستمر بالعمل

اكد نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​ خلال مشاركته في لقاء ​لجنة الصحة النيابية​ مع نقابة اصحاب المستشفيات أن "الأطباء هم خط الدفاع الأول ضد ​كورونا​ ونطلب أن يتأمن الحدّ الأدنى لكي نستطيع أن نستمر في العمل"، معتبرا ان "الحل حالياً هو بدفع مستحقات الـ2015 والبحث عن حلّ للمرحلة اللاحقة".

وطالب أبو شرف بدفع مستحقات الأطباء بالسعر الفعلي المتداول في السوق، وربط التعرفات بمؤشر غلاء المعيشة حتى لا تذهب أتعابهم ادراج الرياح.