نقابة الممرضات والممرضين: لتسديد مستحقات المستشفيات ومستحقات الممرضات

أشارت ​نقابة الممرضات والممرضين​ الى انه "أمام ​الأزمة​ المالية التي تعصف ب​المستشفيات الخاصة​ من جراء تأخير صرف المستحقات وخاصة في ظلّ الوضع الصحي الإستثنائي بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​ بات من الضروري ايجاد حلول سريعة تؤمن للمؤسسات الخاصة سبل البقاء"، لافتة الى ان "النقابة تؤيّد مطلب المستشفيات بالحصول على مستحقّاتها وتعتبره أولوية على غيره لأن ضرب القطاع الإستشفائي هو ​انتحار​ وذهاب نحو المجهول، وفي الوقت ذاته تطالب النقابة باعتبار الأولوية في الإيفاء هي لحقوق ورواتب الممرضات والممرضين قبل غيره من الأمور والإستحقاقات لأن اليد العاملة التمريضية لا يمكن تعويضها عند خسارتها".

وتابعت النقابة "الأزمة الصحية قد دلّت باليقين أن القطاع التمريضي خط دفاع أول في الصعاب والطوارئ ويجب أن تكون حقوقه ومكتسباته خط أحمر".