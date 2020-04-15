حنا غريب: نستهجن كل ما تتداوله المنظومة السياسية التي تدعي رفضها للهيركات

استغرب الامين العام للحزب الشيوعي ال​لبنان​ي ​حنا غريب​ كل ما تتداوله المنظومة السياسية التي تدعي رفضها للهيركات فيما هي متواطئة مع ​المصارف​ في تنفيذ أسوأ أنواع الهيركات.

واعلن غريب مشروع الحزب "لاستعادة ​المال​ العام المنهوب من كلفة خدمة ​الدين العام​ بفعل ​سياسة​ التثبيت النقدي، ومن أجل دعم الصمود الشعبي في مواجهة ​الفقر​، الجوع، ​البطالة​، مكافحة وباء ​كورونا​ وتوفير فرص أفضل للتغيير السياسي والنهوض الاقتصادي - الاجتماعي"

ولفت غريب الى انه "لا يتوجه بهذا المشروع الى ​الحكومة الجديدة​ ولا الى ​السلطة​ المتنفذة من ورائها، لكونه لا يراهن على إصلاح ينتجه من أوصل البلد الى هذا الخراب الكبير، بل هو يتوجه الى الحركة الشعبية وجمهور الانتفاضة، كي يكون المشروع زادا لها في متابعة نضالها، الى جانب العديد من المساهمات الأخرى البناءة الصادرة عن قوى سياسية وشخصيات وباحثين معنيين بعملية التغيير في لبنان".