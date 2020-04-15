اجراءات أمنية في بشري للتأكد من الالتزام وفحصوصات PCR مستمرة

استمر قرار بلدية بشري بمنع الدخول والخروج الى المدينة لليوم الخامس على التوالي، وسط اجراءات أمنية مشددة ل​قوى الامن الداخلي​، على مداخل المدينة، وفي الوسط التجاري، اضافة الى تسيير دوريات في مختلف شوارع البلدة للتأكد من التزام ​الحجر المنزلي​.

وتستمر ادارة ​مستشفى​ بشري الحكومي بأخذ فحوصات PCR للمواطنين، ووصل عدد الفحوصات لغاية ​الساعة​ الى 80 فحصا، في حين كان عدد الفحوصات يوم امس 74 فحصا.

وينتظر الاهالي صدور نتائج فحوصات اليومين الماضيين، التي جرت في مختبرات مستشفى القديس جاورجيوس.