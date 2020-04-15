اجراءات أمنية في بشري للتأكد من الالتزام وفحصوصات PCR مستمرة

استمر قرار بلدية بشري بمنع الدخول والخروج الى المدينة لليوم الخامس على التوالي، وسط اجراءات أمنية مشددة لقوى الامن الداخلي، على مداخل المدينة، وفي الوسط التجاري، اضافة الى تسيير دوريات في مختلف شوارع البلدة للتأكد من التزام الحجر المنزلي.
وتستمر ادارة مستشفى بشري الحكومي بأخذ فحوصات PCR للمواطنين، ووصل عدد الفحوصات لغاية الساعة الى 80 فحصا، في حين كان عدد الفحوصات يوم امس 74 فحصا.
وينتظر الاهالي صدور نتائج فحوصات اليومين الماضيين، التي جرت في مختبرات مستشفى القديس جاورجيوس.
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