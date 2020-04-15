فضل الله: للتّمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة

شدد العلامة السيّد ​علي فضل الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على "عدم المسّ بأموال المودعين، سواء بحذف نسبة منها، أو بتحويلها إلى أسهم في القطاعات الإنتاجيّة للدولة، إلا بموافقتهم ورضاهم"، مؤكدا انه "بالنّسبة إلى المودعين الكبار، فإننا نطالب باعتماد المعايير العلمية والأخلاقية في التعامل معهم، وذلك بالتمييز بين من هم أصحاب الحقوق، وبين الذين راكموا ثرواتهم بطرق غير مشروعة".

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