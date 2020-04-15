بو عاصي: لندعم قطاعنا الاستشفائي فهو خط الدفاع الاول عن صحة شعبنا

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​، خلال مشاركته في لقاء ​لجنة الصحة النيابية​ مع نقابة اصحاب المستشفيات، "أن القطاع الاستشفائي والطبي اليوم هو خط الدفاع الاول عن صحة الناس التي تشكل أولى الاولويات، الى جانب خط الدفاع عن الامن الاجتماعي لشعبنا"، داعيا الى "العمل معا لدعم هذا القطاع"، معتبرا ان "ما يعاني منه القطاع الاستشفائي غير مقبول، وعلينا جميعا الاسراع بايجاد حل".

وراى بو عاصي انه "في خضم ازماتنا المالية والاقتصادية والاجتماعية وفي ظل ​الكورونا​، لا يعقل خلق ازمة صحية عبر تهديد استمرارية مؤسساتنا الاستشفائية".