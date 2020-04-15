ذكر مراسل "الخليج 365" في زحلة أنّ "بهدف وضع إستراتيجيّة تعزيز الأمن الغذائي موضع التنفيذ، وتحفيزًا للمبادرات الفرديّة لتأمين مصدر مستدام من المنتجات الزراعيّة الضروريّة، بدأت هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر" وبالتعاون مع "جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية - LNE" بتوزيع حصص زراعية تضمّ بذورًا زراعيّة لـ14 صنف من الفواكه والخضار؛ ضمن الحملة الّتي أطلقتها الجمعية تحت عنوان: "أمنك الغذائي، أمنو".
ولفت إلى أنّ "الحصص وُزّعت مجانًا على العائلات، مع روزنامة زراعيّة تقنيّة مفصّلة"، مشيرًا إلى أنّ "الهيئة الّتي أَشرفت على التوزيع في كلّ قضاء زحلة، تمنّت على كلّ من استلم البذور أن يُبادر بزرعها، محفّزةً الجميع على أهميّة الاهتمام بالأرض وزراعتها دوريًّا وبالتالي تأمين الأمن الغذائي الذاتي".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: هيئة زحلة بالتيار الوطني بدأت بالتعاون مع "LNE" بتوزيع حصص زراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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