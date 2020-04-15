قوى الأمن: السلاح الأمضى لمواجهة كورونا هو إلتزام المنازل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى

ذكّرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، المواطنين بأنّ "​السلاح​ الأمضى لمواجهة العدو الفتّاك فيروس "كورونا"، هو إلتزام المنازل وعدم الخروج إلّا عند الضرورة القصوى"، لافتةً إلى أنّه "حتّى ما تقول يا ريت، خلّيك بالبيت".

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