النشرة: حاجز لأمن الدولة بحاصبيا لمراقبة تنفيذ قراري التعبئة العامة وتنظيم حركة السير

ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب مرجعيون حاصبيا أقاموا حاجزًا عند مثلث سوق الخان، تنفيذًا لقراري التعبئة العامة وتنظيم حركة سير الآليّات والمركبات طبقًا للرقم الذي تنتهي به لوحاتها، مع التشديد على التقيّد بتدابير السلامة العامة وارتداء الكمّامات القفّازات وعدم التجمّع، مع أخذ حرارة الوافدين إلى منطقة العرقوب".
وأوضح أنّ "ذلك تزامن مع إقامة حاجز آخر لشرطة بلدية حاصبيا عند جسر الحاصباني، لتعقيم السيارات وحثّ الأهالي على الإلتزام بمنع التجوّل وبالحجر المنزلي وعد الخروج إلّا عند الضرورة القصوى".
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