الصحة الكويتية: تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الإجمالي للحالات 1405

ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، أنّه "تمّ تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الحالات المخالطة بلغ عددها 43، أمّا حالات التقصي الوبائي فقد بلغ عددها 7"، لافتًا إلى أنّ "مجموع الحالات الّتي تعافت بلغ 206. ومجموع الحالات الّتي تتلقّى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ 31 حالة، بواقع 15 حرجة و16 مستقرّة. وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض "كورونا" الّتي ما زالت تتلقّى الرعاية الطبية 1196 حالة".
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