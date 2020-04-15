ذكرت "وكالة الأنباء السعودية - واس"، أنّ "امتدادًا لجهود حكومة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الآثار الماليّة والاقتصاديّة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصاديّة الأكثر تأثّرًا من تداعيات الوباء، أصدر الملك سلمان أمره بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافيّة تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص".
في هذا الإطار، لفت وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أنّ "الحكومة اتّخذت عددًا من الإجراءات الإحترازيّة الإضافيّة، الّتي تهدف إلى توفير سيولة نقديّة للقطاع الخاص، ليتمكّن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصاديّة، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة "كورونا" وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك السعودية وافق على تدابير إضافية لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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