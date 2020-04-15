تسجيل 523 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا وارتفاع عدد الإصابات إلى 177633

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية "أنّها أحصت 523 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة"، في تراجع بعد ارتفاع العدد الّذي سُجّل أمس الثلثاء. وفي المجموع توفي 18 ألفًا و579 شخصًا بالفيروس في ​إسبانيا​، ثالث بلد متضرّر بالوباء بعد ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيطاليا​.

في المقابل سُجل في الـ24 ساعة الماضية ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة، متجاوزًا خمسة آلاف حالة، بعد انخفاض استمرّ ستة أيام، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 177633 حالة. فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 70 ألفًا.