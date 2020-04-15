دياب التقى الحص: لا يمكن التفكير بالإصلاح من دون العودة لمبادئه

أكد رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في تصريح له بعد زيارة رئيس الحكومة الاسبق ​سليم الحص​ بأن "هذه الزيارة هي عودة للمدرسة التي تربينا على ثوابتها والحصّ ليس فقط ضمير ​لبنان​ بل هو عنوان لفكرة ​الدولة​ ولا يمكن التفكير بالإصلاح من دون العودة لمبادئه".

وشدد دياب على "اننا بأمس الحاجة لقرارات تتخذ بأبعاد وطنية لا طائفية ولا مذهبية".

من جانبه، نوه الحص بالاداء الذي تقوم به الحكومة ووزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا، كما نوه بعملية اعادة المغتربين اللبنانيين من الخارج.