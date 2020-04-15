المرصد السوري: طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة يُرجح أنها تابعة لحزب الله عند معبر جديدة يابوس 

أعلن ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ أن "​طائرة​ مسيرة إسرائيلية استهدفت ​سيارة​ يُرجح أنها تابعة ل​حزب الله​ عند معبر ​جديدة يابوس​ ولا معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها".

وفي وقت سابق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارة متضررة بشكل كبير في جديدة يابوس عند ​الحدود اللبنانية السورية​ من الجانب السوري.

وقد تضاربت المعلومات ففي حين أشار البعض الى انها تعرضت لقصف من طائرة ​مسيرة اسرائيلية​، لفت آخرون الى ​انفجار​ استهدفها.

وقد تحدث البعض أن السيارة تابعة لعناصر من حزب الله.

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