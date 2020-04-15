المرصد السوري: طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة يُرجح أنها تابعة لحزب الله عند معبر جديدة يابوس 

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة يُرجح أنها تابعة لحزب الله عند معبر جديدة يابوس ولا معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها".
وفي وقت سابق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارة متضررة بشكل كبير في جديدة يابوس عند الحدود اللبنانية السورية من الجانب السوري.
وقد تضاربت المعلومات ففي حين أشار البعض الى انها تعرضت لقصف من طائرة مسيرة اسرائيلية، لفت آخرون الى انفجار استهدفها.
وقد تحدث البعض أن السيارة تابعة لعناصر من حزب الله.
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