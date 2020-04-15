إنتشر عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورة ل​سيارة​ محترقة عند ​طريق المصنع​. وتداول الناشطون بأن "السيارة تم استهدافها بواسطة ​طائرة​ بدون طيار اسرائيلية قرب حلويات الحيدري على ​الحدود اللبنانية السورية​ وقد نجا من كان فيها بأعجوبة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن قيام طائرة اسرائيلية باستهداف سيارة عند نقطة المصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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