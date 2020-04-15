وزير الصحة صرح عن أمواله: ليس هناك عدوى مجتمعية بعد بكورونا

صرح ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ عن امواله وممتلكاته أمام المجلس الدستوري.واكد حسن ان "هذه الخطوة نمارسها بالتطبيق العملي لا بالشعار، ومثلما نصرح اليوم عن ممتلكاتنا، كذلك سنفعل عند خروجنا من العمل في الشأن العام، وذلك بالاتفاق مع الزملاء كافة في ​مجلس الوزراء​، كي نرفق الوعد بالعمل، سنكرس وقتنا وكل الجهد لمصلحة صحة المواطن والوطن".

وردا على سؤال أجاب: "بالنسبة للـ Rapid Test، سنستلم غدا صباحا هبة من ​السفارة الصينية​، كما اجتمعنا صباحا مع ​منظمة الصحة العالمية​، أمنوا لنا، بناء لكتاب وصلهم من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، عددا وافرا من فحوص الـ PCR وسنضع خطة خلال هذا الاسبوع لرفع عدد الفحوص إلى 1000 و1500 الأسبوع المقبل".

ولفت الى انه "خلال جولاتنا الميدانية في عكار وبشري وصيدا وصور، أخذنا عينات عشوائية ولا ​حالات​ إيجابية حتى الآن، وهذا بفضل الله وجهد المواطنين والتزامهم. ليس هناك عدوى مجتمعية حتى تاريخه، ونشجع على استمرار الالتزام. نسجل نقاطا كلها إيجابية ولكن العبرة بتسجيل الهدف النهائي".