الصحة الإيرانية: 94 وفاة و1512 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 76389

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1512 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 76 ألفًا و389 حالة لغاية الآن، بينهم 3643 في وضع حرج".

ولفت جهانبور في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 49 ألفًا و933 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 94 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى4777 شخصًا".