25 قتيلا في هجومين في شرق الكونغو الديموقراطية

قتل 25 شخصا في هجومين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي منطقة مضطربة تعد بؤرة للعنف، على ما أعلن مسؤولون الاربعاء.
وقال رئيس منطقة ديوغو الإدارية في مقاطعة إيتوري عادل آلينغي إنّ "مسلحين هاجموا سكان قرية كولي وهم نائمون ما أسفر عن مقتل 22 مدنيا"، مشيرا إلى أنّ الهجوم حصل ليل السبت الأحد.
واتهم مسلحي حركة تعرف باسم "تعاونية تنمية الكونغو" أو "كوديكو" وتستهدف اتنية هيما في المنطقة.
وذكر الجيش أنّ الهجوم الثاني وقع الثلاثاء لافتا الى إنّ جنديين ومدنيا قتلوا في بيني في مقاطعة شمال كيفو المجاورة.
وتنشط عشرات الجماعات المسلحة والميليشيات في جمهورية الكونغو الديموقراطية، غالبيتها في شرق البلاد.
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