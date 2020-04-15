بالصور.. محافظ البحيرة يتقدم الجنازة العسكرية للضابط الشهيد محمد الحوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

تقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا، الجنازة العسكرية للشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بمسقط رأسه بمدينة دمنهور.

وانطلقت الجنازة من أمام فرق الأمن بدمنهور، أعقبها جنازة شعبية وصلاة الجنازة وتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بدمنهور، وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.

Advertisements

وقدم المحافظ واجب العزاء لوالد وأسرة الشهيد، مؤكدًا أن مصر لم ولن تنسى أبدًا أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم فداًء لها ودفاعًا عن أمنها واستقرارها.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجرى إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مدينة دمنهور تخليدًا لذكراه.

واستشهد المقدم محمد الحوفي مساء أمس الثلاثاء، خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات مكافحة الارهاب، ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.