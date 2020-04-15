مجلس جامعة الأزهر يقدم العزاء لشهداء الوطن... ويؤكد: ثواب الشهادة لا يعادله شئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، العزاء لشهيد الوطن المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه.

وأكد المجلس في اجتماعه الذي عقده صباح اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، أن ثواب الشهادة لايعادله شئ وأن الله يصطفي من عباده من يرتقون لهذه المرتبة، ودعا لأهل الشهيد بالصبر، ولرجال الشرطة بالثبات على الحق في مواجهة أعداء الوطن

وقدم المجلس العزاء لأساتذة جامعة الأزهر ولطلاب العلم في وفاة الدكتور محمد محسن الصباح والدكتور أحمد اللواح والدكتور تامر زهيري، داعيا المولي عزوجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويجازيهم خير الجنان، بماقدموه خدمة للعلم وللبشرية.