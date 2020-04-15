مشاركة بطلتي شرم الشيخ في المسابقة الدولية للكاراتيه عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تشارك فيروز عبدالحميد وشقيقتها "جاسمين"، لاعبتي الكاراتيه بنادي شرم الشيخ الرياضي، في المسابقة الدولية التي يقيمها موقع سبورت داتا، المنظم الرسمي والدولي لمسابقات الاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك عبر الإنترنت بتسجيل الكاتا الخاصة باللاعب وتحميلها عن طريق المشاركة في الحدث من الحساب الرسمي والشخصي للاعب على الموقع.

ويشارك في المسابقة ٣٩٥ لاعبًا دوليًا، من ١٥٧ نادي دولي بـ٥٢ دولة حول العالم حتى الآن، وتمثل الشقيقتين محافظة جنوب سيناء ومصر في المسابقة.

وتشارك مصر حتى الآن بالشقيقتين، تحت سن ١٠ و ١٢ عامًا، بإشراف وزاة الشباب والرياضة.

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وحصلت اللاعبة فيروز عمرو عبد الحميد ١٠ سنوات، على الحزام البني ومركز رابع في بطولة جومل في روسيا البيضاء.

كما حصلت شقيقتها جاسمين عمرو عبد الحميد ٩ سنوات، على المركز الثالث في بطولة جومل في روسيا.

وأكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن هناك دعم واهتمام من وزارة الشباب والرياضة لتشجيع ممارسة الرياضة عبر الانترنت، في ظل أزمة كورونا الحالية.