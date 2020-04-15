بالصور - جيران خلية الأميرية يكشفون معلومات عن عناصرها ولحظة الاشتباك‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان ومحمود عبدالرحمن:

كشف أحد سكان عقار الأميرية، الذي كانت تتحصن فيه العناصر الإرهابية بعزبة شاهين، أمس الثلاثاء، أن عناصر الخلية الإرهابية أطلقت الرصاص الحي بمجرد وصول قوات الأمن، وصرخ أحد الإرهابيين: "محدش يقف مع الحكومة".​

وقال الساكن، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الشقة التي كان يتحصن بها أفراد الخلية الإرهابية تقع بالطابق الثالث بالعقار الذي شيد عام 2012.

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وقال أحد الجيران، إن الشقة كان يستأجرها شخص مُتزوج مُنذ أكثر من عام، ولا يتعامل مع الجيران.

وشهدت منطقة الأميرية صباح اليوم حالة من الهدوء الحذر، وسط تواجد أمني مكثف، خاصة في محيط العقار الذي كان يقيم فيه أفراد الخلية الإرهابية بشارع عباس مصطفي، بعزبة شاهين.

ومع انتهاء ساعات حظر التجول في السادسة صباح اليوم، بدأ أهالي المنطقة يترددون على المكان لمعرفة كواليس ما كان يدور أمس في الشارع الذي يتسم بالهدوء طول اليوم.