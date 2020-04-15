منظمة الصحة العالميّة تضبط شروط رفع الحجر الصحي العام ... ماهي ؟

حددت منظمة الصحة العالمية مساء أمس، الإثنين 13 أفريل 2020، شروط رفع الحجر الصحي العام وقالت إنه قبل رفع القيود يجب الأخذ في الإعتبار هذه العوامل المهمة: * تمت مكافحة إنتقال المرض * الخدمات الصحية العامة والطبية متوفرة * مخاطر الفاشية قد تم الحدّ منها Advertisements * التدابير الوقائية قد تم تنفيذها * يمكن إدارة مخاطر وفود الحالات * المجتمعات المحلية على علم تام بهذه المرحلة الإنتقالية ويشاركون فيها

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