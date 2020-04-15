اخبار العالم

منطقة واحدة في روسيا لا تزال خالية من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بقيت منطقة واحدة في روسيا لم يتسلل إليها الفيروس التاجي، هي جمهورية ألتاي، بعد أن اكتشفت إصابات بالوباء في 84 منطقة من أصل 85، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأفاد مقر العمليات الرئيس المختص

برصد الوباء في روسيا، بأن ألتاي لم تشهد أي إصابة بالفيروس التاجي.

وقبل ذلك كانت منطقتا تشوكوتكا ونينتسك خاليتين من الوباء، إلا أنه سجل في كلتيهما

Advertisements
حالة إصابة واحدة.

ويعيش في جمهورية ألتاي الواقعة على الحدود مع الصين ومنغوليا وكازاخستان، أكثر من 220 ألف شخص.

وتفيد آخر البيانات بتسجيل 24.5 ألف حالة إصابة بعدوى الفيروس التاجي بروسيا.

وتم تسجيل 198 حالة وفاة، وتعافي 1986 شخصا، وتم اليوم تأكيد إصابة 3388 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منطقة واحدة في روسيا لا تزال خالية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا