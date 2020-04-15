الصحة الفلسطينية: إصابة 3 ممرضين بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 369

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل ورام الله، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 369 من ضمنها القدس، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحفي، إن اثنين

من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون في الطاقم الطبي الذي يعمل في مستشفى المطلع بالقدس.

وأضافت أن الحالات المصابة الخاضعة للمتابعة

حاليا بلغت 227 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى 78 حالة في القدس.

ولفتت الكيلة إلى أن عدد المصابين في صفوف العمال ومخالطيهم بلغ 75%، كما بلغت نسبة المصابين من العائدين من السفر ومخالطيهم 10%، وعدد حالات مخالطي الوفد السياحي 13.8%، وحالة أسير واحد، و4 حالات من الكادر الطبي.