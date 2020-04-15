الكرملين: نؤيد توحيد جهود جميع الدول في مواجهة كورونا

أعربت الرئاسة الروسية عن دعمها لتوحيد مساعي كافة دول العالم في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أثناء موجزصحفي عقده اليوم الأربعاء، جميع الأطراف من تبادل الاتهامات على خلفية تفشي الفيروس في العالم، واصفا هذا الأسلوب بأنه "غير بناء".
وأكد بيسكوف أن الدبلوماسيين الروس يدرسون المبادرة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول إعلان وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات المسلحة في العالم بغية مكافحة "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن الكرملين سيصدر بيانا خاصا بهذا الشأن عقب اكتمال دراسة المسألة.
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