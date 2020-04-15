اخبار العالم

17 إصابة جديدة بكورونا في لبنان ليصل الإجمالي إلى 658

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 658، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

وقالت الوزارة في رسم بياني،

Advertisements
إن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 فبراير الماضي بلغ 658 إصابة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية، و3 حالات جديدة بين الوافدين إلى لبنان.

 

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة وبالتالي فإن عدد الوفيات يستقر عند 21.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 إصابة جديدة بكورونا في لبنان ليصل الإجمالي إلى 658 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا