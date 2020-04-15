17 إصابة جديدة بكورونا في لبنان ليصل الإجمالي إلى 658

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 658، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة في رسم بياني،
ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة وبالتالي فإن عدد الوفيات يستقر عند 21.
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