تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،ليرتفع اجمالي الحالات في البلاد الى 1405.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية إن الحالات الجديدة هي 43 مخالطة منهم حالتان لكويتيَين وعدد 31 الهند و 3 حالات من مصر، وحالتان بنغلادش، وحالتان من باكستان، وحالة

من ايران، وحالة من نيبال، وحالة من سريلانكا.

وأضاف السند ان هناك 7 حالات تحت التقصي منهم حالة لكويتي، 3و مصر، و1 سريلانكا، و1 الهند، 1و بنغلادش.

وأضاف ان ان هناك 1196 حالة تتلقى العلاج وهناك 31 حالة في العناية

المركزة، مشيرا الى ان السيطرة على فيروس كورونا مرهون بالتزام الجميع من قبل المواطنين والمقيمين ضرورة المحافظة على كبار السن فلهم كل الاحترام والتقدير ويجب المحافظة على التباعد البدني معهم.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد اعلن في وقت سابق عن شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد الى 206 حالة.