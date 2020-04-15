اخبار العالم

تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية،ليرتفع اجمالي الحالات في البلاد الى 1405.  

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية إن الحالات الجديدة هي 43 مخالطة منهم حالتان لكويتيَين وعدد 31 الهند و 3 حالات من مصر، وحالتان بنغلادش، وحالتان من  باكستان، وحالة

من ايران، وحالة من نيبال، وحالة من سريلانكا.

وأضاف السند ان هناك 7 حالات تحت التقصي منهم حالة لكويتي، 3و مصر، و1 سريلانكا، و1 الهند، 1و بنغلادش.

وأضاف ان ان هناك 1196 حالة تتلقى العلاج وهناك 31 حالة في العناية

المركزة، مشيرا الى ان السيطرة على فيروس كورونا مرهون بالتزام الجميع من قبل المواطنين والمقيمين ضرورة المحافظة على كبار السن فلهم كل الاحترام والتقدير ويجب المحافظة على التباعد البدني معهم.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد اعلن في وقت سابق عن شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد الى 206 حالة. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا