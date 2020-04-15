أمريكا تتهم الصحة العالمية بالتقصير في مواجهة كورونا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، منظمة الصحة العالمية بالتقصير في عملها بمواجهة فيروس COVID-19، وبرر حجب بلاده التمويل عنها في ظل أزمة تفشي كورونا، وفقًا لروسيا اليوم.

وقال بومبيو الليلة الماضية لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "نحن بحاجة إلى إجابات عن أسئلتنا، نحتاج إلى الشفافية ...

نحتاج لقيام منظمة الصحة العالمية بعملها، والاضطلاع بوظيفتها الرئيسية، تزويد العالم بمعلومات دقيقة، في الوقت المناسب، وإبلاغه بشكل فعال وموثوق بكل ما يحدث في قطاع الصحة العالمي. وفي هذه الحالة "هم لم يقوموا بذلك".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم أمس، عن وقف واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية، بزعم عدم تقديمها معلومات حول الفيروس التاجي في الوقت المناسب، وعدم لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الحقيقة، على حد قوله.

ونشرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن عدد الإصابات اقترب من المليونين، فيما تجاوزت الوفيات 125000 حالة.