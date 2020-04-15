اتهم البرلمان الإيراني وزارة الصحة الإيرانية بإخفاء حقيقة أعداد الوفيات بفيروس كورونا.
وأصدر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني تحقيقا مطولا حول الأوضاع التي تعيشها إيران بشأن تفشي فيروس كورونا، وقدم صورةمختلفة عن تلك التي تقدمها الحكومة الإيرانية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ورجح البرلمان أن يكون عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران ما بين8 إلى 10 أضعاف الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، وقال إن الوزارة تتكتم عن نحو 80 بالمائة من الإصابات، مضيفا أنها لا تأخذ بالحسبان المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، ولا يراجعون المشافي أو يبقون في المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الإيراني يتهم وزارة الصحة بإخفاء حقيقة أعداد الوفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.