البرلمان الإيراني يتهم وزارة الصحة بإخفاء حقيقة أعداد الوفيات بكورونا

اتهم البرلمان الإيراني وزارة الصحة الإيرانية بإخفاء حقيقة أعداد الوفيات بفيروس كورونا.

وأصدر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني تحقيقا مطولا حول الأوضاع التي تعيشها إيران بشأن تفشي فيروس كورونا، وقدم صورة

مختلفة عن تلك التي تقدمها الحكومة الإيرانية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ورجح البرلمان أن يكون عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران ما بين

8 إلى 10 أضعاف الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، وقال إن الوزارة تتكتم عن نحو 80 بالمائة من الإصابات، مضيفا أنها لا تأخذ بالحسبان المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، ولا يراجعون المشافي أو يبقون في المنازل.