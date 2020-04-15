قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين إن القيود المفروضة في أوروبا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ضرورية، لكن "تكاليفها هائلة".
وأضافت أن المفوضية الأوروبية توصي بتلبية ثلاثة شروط مسبقة لرفع الإجراءات ،بحسب خطوطها الإرشادية الجديدة، وهي تلبية المعايير الخاصة بالوباء وضمان وجود طاقة كافية للنظام الصحي ومراقبة في شكل اختبارات كشف واسعة النطاق.
وطبقا للوثيقة "على الرغم من أن العودة إلى الحالة الطبيعية ستكون طويلة جداً، من الواضح أيضاً أن إجراءات العزل المنزلي الاستثنائية لا يمكن أن تستمر لأجل غير مسمى".
وتابعت الوثيقة "خارطة الطريق غير الملزمة هي بمثابة "تهيئة الساحة لخطة تعافي شاملة واستثمار غير مسبوق".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المفوضية الأوروبية: الإجراءات ضد كورونا مهمة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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